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Как прийти в норму после токсичных отношений: советы экспертов

Советы, как восстановиться после расставания и токсичных отношений

1:03
Здоровье

Иногда отношения отнимают много сил и энергии. В этой статье мы расскажем, как восстановиться после изнурительных отношений.

Советы, как восстановиться после расставания и токсичных отношений
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как прийти в норму после сложных отношений

Для начала позвольте себе страдать и грустить. Это важный шаг на пути к исцелению вашего сердца. Не вините себя и не стыдите себя за свой выбор. Решение расстаться не приходит в один день. На данный момент это именно то, что вам нужно.

Также не пытайтесь объяснить свои эмоции и действия. Вы делали то, что чувствовали и действительно хотели. Не пытайтесь вернуть партнера, займитесь любым хобби. Подойдёт спорт, творчество, прогулка в парке. Двигайтесь, проводите время с друзьями. Почувствуйте, что вы не одиноки, что у вас есть поддержка.

Смените обстановку, возьмите отпуск, поезжайте в путешествие или короткую поездку. Обратитесь за помощью или поддержкой к близким, если она вам нужна.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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