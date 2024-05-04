Новый законопроект о доступе к осуществлению грузоперевозок автотранспортом изучает Министерство транспорта России

Министерство транспорта России в сотрудничестве с ассоциациями автоперевозчиков и другими заинтересованными сторонами анализирует законопроект, предложенный депутатами Государственной думы.
Законопроект регулирует порядок допуска к грузоперевозкам автотранспортом. Он предусматривает создание реестра для грузовых автоперевозчиков, где они должны будут уведомлять о перевозках грузов, сообщает ТАСС. Документ ориентирован на создание справедливых рыночных условий, защиту интересов потребителей и повышение качества и безопасности транспортных услуг.
В реестр не вносятся сведения о грузовых автомобилях, используемых для собственных нужд, с максимальной массой не больше 3,5 тонн.
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