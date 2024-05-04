Новый законопроект о доступе к осуществлению грузоперевозок автотранспортом изучает Министерство транспорта России

Минтранс РФ изучает новый законопроект о доступе к осуществлению грузоперевозок

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство транспорта России в сотрудничестве с ассоциациями автоперевозчиков и другими заинтересованными сторонами анализирует законопроект, предложенный депутатами Государственной думы.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Законопроект регулирует порядок допуска к грузоперевозкам автотранспортом. Он предусматривает создание реестра для грузовых автоперевозчиков, где они должны будут уведомлять о перевозках грузов, сообщает ТАСС. Документ ориентирован на создание справедливых рыночных условий, защиту интересов потребителей и повышение качества и безопасности транспортных услуг.

В реестр не вносятся сведения о грузовых автомобилях, используемых для собственных нужд, с максимальной массой не больше 3,5 тонн.