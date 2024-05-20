Развитие сотрудничества между Россией и КНДР: туризм и сельское хозяйство

Россия и КНДР впервые обмениваются тур. группами со времен СССР

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудничество между Россией и КНДР активно развивается в разных областях, включая туризм и сельское хозяйство. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что впервые со времен Советского Союза страны начали обмениваться туристическими группами. Эти туры организуются для жителей Приморского края, Калининградской области и других регионов России.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Также обсуждается активное сотрудничество в сельском хозяйстве, которое является ключевой отраслью для обеих стран. Это взаимодействие обещает значительные экономические выгоды. Реализуются различные проекты и инициативы, направленные на создание долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между Россией и КНДР.

Кроме того, российские граждане уже посетили КНДР, включая горнолыжный курорт Масиннен. Эти мероприятия свидетельствуют о развитии двусторонних отношений и стремлении обеих стран укреплять дружбу через разнообразные формы сотрудничества.