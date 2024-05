Развитие сотрудничества между Россией и КНДР: туризм и сельское хозяйство

Сотрудничество между Россией и КНДР активно развивается в разных областях, включая туризм и сельское хозяйство. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что впервые со времен Советского Союза страны начали обмениваться туристическими группами. Эти туры организуются для жителей Приморского края, Калининградской области и других регионов России.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0