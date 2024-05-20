Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева провела краткий отпуск в Европе без дочери
Учёные назвали причину переедания
Психология скорости: почему мы любим быструю езду
Регион РФ планирует создать туристическое "винное кольцо"
Советы, как питаться при менопаузе
Дизайнер раскрыл, как освежить интерьер в ванной комнате
Собчак заявила, что "Лимонов, баллада об Эдичке" — лучший фильм Серебренникова
Ветеринары назвали момент, когда начинается старость кошки
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
Комплексный подход к страхованию: обязательные элементы договора и их практическая значимость

Всё, что нужно знать о страховом договоре: риски, суммы и выплаты

1:39
Страхование

В современном мире страхование играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности и стабильности как для отдельных лиц, так и для организаций. Страховой договор, представляющий собой юридическое соглашение между страхователем и страховщиком, регулирует условия возмещения убытков при наступлении определённых рисков.

Всё, что нужно знать о страховом договоре: риски, суммы и выплаты
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для страхового договора, учитывая разнообразие предлагаемых услуг, важны несколько обязательных элементов:

  1. Участники договора: страховщик (страховая компания) и застрахованное лицо (страхователь или выгодоприобретатель).
  2. Объект страхования: охватывает имущество, здоровье, жизнь, ответственность и другие виды рисков.
  3. Страховые риски: включают список ситуаций, в которых застрахованное лицо может запросить компенсацию.
  4. Страховая сумма: определяет величину премии и выплат, основываясь на оценке рисков. Страховая премия представляет собой плату за услугу, уплачиваемую страхователем до заключения договора.
  5. Страховая выплата: сумма, выплачиваемая клиенту в случае наступления страхового события, предусмотренного договором.
  6. Страховой полис: документ, выдаваемый после подписания договора, который служит основанием для выплаты в случае страхового события.

Некорректное оформление договора может привести к тому, что страховщик не сможет выполнить свои обязательства, если не будет доказана его вина. Поэтому важно тщательно изучать договор, особенно разделы, касающиеся страховых рисков и премий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Последние материалы
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
Курица в пиве: готовится чрезвычайно просто всего из трёх ингредиентов
Использование ВВ-крема: пять ситуаций, когда он лучше тонального средства
В Крыму строят самое комфортное жилье в России
Майами высказался о романе с Бузовой
Шаляпин согласился провести ночь с Пугачёвой
Россия и КНДР впервые обмениваются тур. группами со времен СССР
Стали известны вещи, которые не любят кошки
Учёные обнаружили объекты для поиска внеземной жизни
Советы, как восстановиться после расставания и токсичных отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников