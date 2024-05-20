Разгадка тайны внеземной жизни стала ближе: учёные преступили к изучению "сфер Дайсона"

Астрономы активно ищут внеземной разум, используя разнообразные методы и широкий спектр наблюдений. Одним из интересных аспектов исследования являются "сферы Дайсона" — теоретические мегаструктуры, которые могли бы строить развитые цивилизации для захвата энергии своих звезд.
Недавнее исследование, проведенное шведо-индийско-американской командой астрономов, предлагает комплексный подход к поиску частичных сфер Дайсона. Учёные анализировали данные оптических и инфракрасных наблюдений, включая информацию от обсерваторий Gaia, 2MASS и WISE, сообщает Royal Astronomical Society.
Используя инновационный метод, исследователи просеяли пять миллионов объектов с помощью сверточных нейронных сетей, которые выявляют паттерны и аномалии в данных WISE. В результате было найдено семь потенциальных кандидатов, требующих дальнейшего изучения. Все они являются М-карликами — звездами с низкой светимостью и высокой температурой. Избыточное инфракрасное излучение этих объектов не объясняется известными астрофизическими процессами.
Эти кандидаты представляют собой перспективные объекты для дальнейшего исследования и могут помочь в разгадке тайн внеземных цивилизаций.
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