Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали причину переедания
Регион РФ планирует создать туристическое "винное кольцо"
Советы, как питаться при менопаузе
Дизайнер раскрыл, как освежить интерьер в ванной комнате
Всё, что нужно знать о страховом договоре: риски, суммы и выплаты
Собчак заявила, что "Лимонов, баллада об Эдичке" — лучший фильм Серебренникова
Ветеринары назвали момент, когда начинается старость кошки
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
Курица в пиве: готовится чрезвычайно просто всего из трёх ингредиентов
Почему скорость так завораживает? Откройте секреты нашей страсти к быстрой езде

Психология скорости: почему мы любим быструю езду

1:11
Авто

Любовь к скорости у многих водителей и автомобильных энтузиастов связана с несколькими психологическими и физиологическими аспектами.

Психология скорости: почему мы любим быструю езду
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, адреналин, выделяемый при быстрой езде, вызывает чувство эйфории и возбуждения, что делает высокие скорости особенно привлекательными для тех, кто ищет острые ощущения.

Во-вторых, езда на большой скорости часто ассоциируется с чувством свободы и контроля, позволяя водителям на мгновение вырваться из рутинной повседневности и почувствовать себя полноправными хозяевами своей судьбы. Также, скорость может служить способом самовыражения и демонстрации социального статуса через владение и управление спортивным автомобилем.

Для некоторых, стремление к скорости является побегом от реальности, моментом забвения и перезагрузки. Наконец, любовь к скорости может быть обусловлена эволюционными инстинктами, поскольку наши предки зависели от быстроты реакции для выживания. Важно помнить о безопасности и ответственности, чтобы увлечение скоростью не привело к негативным последствиям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Последние материалы
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
Курица в пиве: готовится чрезвычайно просто всего из трёх ингредиентов
Использование ВВ-крема: пять ситуаций, когда он лучше тонального средства
В Крыму строят самое комфортное жилье в России
Майами высказался о романе с Бузовой
Шаляпин согласился провести ночь с Пугачёвой
Россия и КНДР впервые обмениваются тур. группами со времен СССР
Стали известны вещи, которые не любят кошки
Учёные обнаружили объекты для поиска внеземной жизни
Советы, как восстановиться после расставания и токсичных отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников