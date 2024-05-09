Китай обвинил США в "экономическом принуждении": Вашингтон злоупотребляет понятием национальной безопасности

В министерстве коммерции Китая назвали решение властей США отозвать экспортные лицензии на поставки микрочипов в КНР примером "экономического принуждения".
Об этом ведомство заявило 9 мая, как сообщается на его официальном сайте.
В министерстве отметили, что Вашингтон злоупотребляет понятием национальной безопасности, политизируя торгово-экономическое сотрудничество. Это проявляется в виде новых необоснованных санкций против китайских компаний.
Экспортируемые в Китай микрочипы предназначены исключительно для гражданского использования, и введенные США ограничения на их продажу китайским предприятиям, по мнению министерства, являются типичным примером "экономического принуждения".
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