Китай обвинил США в "экономическом принуждении": Вашингтон злоупотребляет понятием национальной безопасности

КНР обвинил США в "экономическом принуждении"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В министерстве коммерции Китая назвали решение властей США отозвать экспортные лицензии на поставки микрочипов в КНР примером "экономического принуждения".

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом ведомство заявило 9 мая, как сообщается на его официальном сайте.

В министерстве отметили, что Вашингтон злоупотребляет понятием национальной безопасности, политизируя торгово-экономическое сотрудничество. Это проявляется в виде новых необоснованных санкций против китайских компаний.

Экспортируемые в Китай микрочипы предназначены исключительно для гражданского использования, и введенные США ограничения на их продажу китайским предприятиям, по мнению министерства, являются типичным примером "экономического принуждения".