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Ксения Собчак выяснила, что концерт Канье Уэста в России — не выдумки

Собчак рассказала, что Канье Уэст действительно может выступить в РФ

0:51
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, при каких условиях в России состоится концерт Канье Уэста.

Собчак рассказала, что Канье Уэст действительно может выступить в РФ
Фото: https://www.instagram.com/kanyewest by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Собчак напомнила, что по слухам, приезд Канье Уэста в Россию ждали в начале июня. Она заявила, что данные слухи близки к реальности.

"По поводу его визита к нам действительно идут переговоры. На данный момент артист запросил фиксированный гонорар в 5 миллионов долларов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она отметила, что плюсом к этому расходы по райдеру звезды составляют 2 миллиона. К этому прибавляются налоги и оплата рекламной кампании. 

Журналистка объяснила, что окупится такой концерт только при условии, что сборы от концертной деятельности составят не менее 8 миллионов долларов.

Kanye West - Runaway (Video Version) ft. Pusha T
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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