Ксения Собчак выяснила, что концерт Канье Уэста в России — не выдумки

Журналистка Ксения Собчак объяснила, при каких условиях в России состоится концерт Канье Уэста.
Собчак напомнила, что по слухам, приезд Канье Уэста в Россию ждали в начале июня. Она заявила, что данные слухи близки к реальности.
"По поводу его визита к нам действительно идут переговоры. На данный момент артист запросил фиксированный гонорар в 5 миллионов долларов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она отметила, что плюсом к этому расходы по райдеру звезды составляют 2 миллиона. К этому прибавляются налоги и оплата рекламной кампании.
Журналистка объяснила, что окупится такой концерт только при условии, что сборы от концертной деятельности составят не менее 8 миллионов долларов.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.