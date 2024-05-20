Ксения Собчак выяснила, что концерт Канье Уэста в России — не выдумки

Собчак рассказала, что Канье Уэст действительно может выступить в РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, при каких условиях в России состоится концерт Канье Уэста.

Фото: https://www.instagram.com/kanyewest by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Собчак напомнила, что по слухам, приезд Канье Уэста в Россию ждали в начале июня. Она заявила, что данные слухи близки к реальности.

"По поводу его визита к нам действительно идут переговоры. На данный момент артист запросил фиксированный гонорар в 5 миллионов долларов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она отметила, что плюсом к этому расходы по райдеру звезды составляют 2 миллиона. К этому прибавляются налоги и оплата рекламной кампании.

Журналистка объяснила, что окупится такой концерт только при условии, что сборы от концертной деятельности составят не менее 8 миллионов долларов.