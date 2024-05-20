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Bell-212: что за вертолёт, на котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси?

Разбившийся Bell-212 был любимым вертолётом президента Ирана Раиси

3:16
Мир

Потерпевший крушение Bell-212 был любимым вертолётом погибшего иранского президента Эбрахима Раиси. Чем примечательна эта модель, рассказал Телеграм-канал "Мэйдэй. Хроники пикирования".

Разбившийся Bell-212 был любимым вертолётом президента Ирана Раиси
Фото: defenceimagery.mod.uk by Питер Дэвис is licensed under OGL v1.0

Bell-212 был разработан в 60-х американским производителем Bell Helicopter для армии Канады, но также получи популярность в ВВС США. Позже модель производилась по лицензии в Италии. Кроме боевой версии вертолёта существует также вариация VH-1N для "оперативного перемещения VIP" (на одном из таких любил путешествовать американский президент Рональд Рейган).

Вертолёт способен развивать скорость до 269 км/ч, крейсерскую — до 230 км/ч. VIP-версия обладает повышенной грузоподъемностью, но при это меньшей дальностью полета и скороподъемностью. При отказе одной из турбин вертолёта вторая должна обеспечить достаточную мощность для безопасного приземления при максимальном весе в режиме авторотации или "подрыва".

При этом в военных действиях Bell-212 считался одним из самых уязвимых, так что использовался в качестве расходника. Согласно отчёту AirTech, при разрушении винтовой системы машины вероятность гибели экипажа и пассажиров составляет 0.9. В связи с этим для перевозки VIP-персон аппарат рекомендуется страховать вертолётами эскорта. Главные угрозы для Bell-212 — пулемёты и ПЗРК, а также комплексы РЭБ, способные дезориентировать вертолёт в условиях плохой видимости.

Автор канала отмечает, что Bell-212 не раз "засветился" в голливудских фильмах. Ещё вертолёты этой модели примечательны тем, что США с их помощью эвакуировали своих граждан из Сайгона в ходе операции "Порывистый ветер" во время войны во Вьетнаме.

"Вы его точно видели — например, на фото драпа с крыши посольства США во Вьетнаме. Или в фотоархивах и голливудских фильмах про войну до появления "Черных ястребов", — пишет Телеграм-канал.

Иран приобрёл вертолёты этой серии в 1970-х, а позже — ещё и в 1990-х. Их предполагалось использоваться для полиции и перелётов VIP-персон. Bell-212 был любимым вертолётом не только Раиси, но и шестого президента республики Махмуда Ахмадинеджада. Все борты в настоящее время закреплены за иранским президентским авиаотрядом, сообщает автор.

Днём 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел аварию в провинции Восточный Азербайджан. Помимо лидера республики и главы МИД, на борту находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и сотрудник службы безопасности. По информации вице-президента Ирана Мохсена Мансури, все, кто были в вертолёте, погибли.

Bell 212 Helicopter Engine Startup and Takeoff
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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