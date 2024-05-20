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Полезная овсяная каша с грецкими орехами и клюквой: идеальный завтрак для всей семьи за 5 минут

Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак

1:05
Еда

Овсянка с грецкими орехами и клюквой — очень полезный завтрак.

Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта овсянка очень быстро готовится и идеально подходит для людей, у которых по утрам обычно не хватает времени на готовку. 

Ингредиенты

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана воды
  • 2 столовые ложки сушёной клюквы
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 стакан молока
  • 1 щепотка молотой корицы
  • 1 столовая ложка грецких орехов
  • 1/2 столовой ложки кленового сиропа

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и добавьте овсяные хлопья. Залейте молоко вместе с водой. Варите на медленном огне, постоянно помешивая.
  2. Добавьте грецкие орехи в кофемолку и мелко измельчите их. Затем добавьте их в кастрюлю и перемешайте.
  3. Добавьте клюкву. Посыпьте сверху корицей.
  4. Добавьте кленовый сироп вместе с мёдом и перемешайте.
  5. При подаче добавьте также и в тарелку с кашей немного клюквы и грецких орехов.
Полезный завтрак за 5 минут. Овсяная каша с бананом и грецкими орехами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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