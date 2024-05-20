Полезная овсяная каша с грецкими орехами и клюквой: идеальный завтрак для всей семьи за 5 минут
Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак
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Овсянка с грецкими орехами и клюквой — очень полезный завтрак.
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Эта овсянка очень быстро готовится и идеально подходит для людей, у которых по утрам обычно не хватает времени на готовку.
Ингредиенты
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1/2 стакана воды
- 2 столовые ложки сушёной клюквы
- 1 столовая ложка мёда
- 1 стакан молока
- 1 щепотка молотой корицы
- 1 столовая ложка грецких орехов
- 1/2 столовой ложки кленового сиропа
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на слабый огонь и добавьте овсяные хлопья. Залейте молоко вместе с водой. Варите на медленном огне, постоянно помешивая.
- Добавьте грецкие орехи в кофемолку и мелко измельчите их. Затем добавьте их в кастрюлю и перемешайте.
- Добавьте клюкву. Посыпьте сверху корицей.
- Добавьте кленовый сироп вместе с мёдом и перемешайте.
- При подаче добавьте также и в тарелку с кашей немного клюквы и грецких орехов.
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