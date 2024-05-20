Полезная овсяная каша с грецкими орехами и клюквой: идеальный завтрак для всей семьи за 5 минут

Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка с грецкими орехами и клюквой — очень полезный завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта овсянка очень быстро готовится и идеально подходит для людей, у которых по утрам обычно не хватает времени на готовку.

Ингредиенты

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана воды

2 столовые ложки сушёной клюквы

1 столовая ложка мёда

1 стакан молока

1 щепотка молотой корицы

1 столовая ложка грецких орехов

1/2 столовой ложки кленового сиропа

Приготовление

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и добавьте овсяные хлопья. Залейте молоко вместе с водой. Варите на медленном огне, постоянно помешивая. Добавьте грецкие орехи в кофемолку и мелко измельчите их. Затем добавьте их в кастрюлю и перемешайте. Добавьте клюкву. Посыпьте сверху корицей. Добавьте кленовый сироп вместе с мёдом и перемешайте. При подаче добавьте также и в тарелку с кашей немного клюквы и грецких орехов.