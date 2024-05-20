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Новая схема мошенничества: фальшивая флюорография за счёт ОМС для кражи данных

Мошенники крадут данные, предлагая флюорографию за счёт ОМС

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Страхование

Мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), но вместо этого похищают банковские данные или получают доступ к "Госуслугам".

Мошенники крадут данные, предлагая флюорографию за счёт ОМС
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг сообщил, что злоумышленники продолжают использовать тематику ОМС. Они убеждают потенциальных жертв в необходимости прохождения флюорографии в ближайшей поликлинике за счет ОМС, пишет "РИА Новости".

Эксперт отмечает, что звонок от мошенников может показаться правдоподобным, так как флюорографию действительно рекомендуется проходить ежегодно.

Жертве предлагается выбрать ближайшую поликлинику, назначить дату и время приема, а для подтверждения записи ввести код из смс.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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