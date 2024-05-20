Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На рост травы влияет соль
Стас Пьеха поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
Подведены итоги фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине
У Хюррем на самом деле был другой цвет волос
Жителей Мурманска по пути в Крым будут кормить "по-деревенски"
NerdWallet: каждый пятый американец обманывал свою страховую компанию
Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
В Серпухове к 2025 году появится НИЦ вегетации растений
Учёные предполагают, что стресс может являться причиной ранней седины
Стойкий макияж в жару: секреты от профессионалов

Основные советы визажиста о том, как удержать макияж в жару

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Вечная дилемма летом: сделать яркий макияж или "с меня хватит SPF-крема". Часто выбираем второй вариант из-за боязни, что к концу (или даже к середине) дня макияж превратится в неблагоприятную карету из-за выцветших стрелок и растекшихся румян. Работники, стойко выходящие на работу в любую погоду, поделились главными секретами долговечного макияжа.

Основные советы визажиста о том, как удержать макияж в жару
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как подготовить кожу летом для макияжа? Следуй всем шагам ухода за кожей: очистка, тонизирование и увлажнение. Не забывай даже о жирной коже — увлажняй её, чтобы избежать лишнего блеска. Используй легкие кремы-гели или сыворотки, чтобы не перегрузить кожу, и не забывай о SPF-средствах.

Подготовь кожу с помощью праймера, особенно на Т-зоне, чтобы макияж держался дольше. Но не злоупотребляй праймерами — это лишний слой, мешающий коже дышать, но идеально подходит для важных событий.

Пять правил стойкого макияжа:

  1. Используй легкие тональные средства, предпочтительно на водной основе. Это могут быть BB- и CC-кремы или tinted moisturizer. Если кожа жирная, рассмотрите минеральную основу — она создаёт более невесомое покрытие.
  2. Летом примени правило тонких слоёв: чем меньше макияжа, тем дольше он продержится. Не наноси сразу много средства — лучше добавлять тонкие слои при необходимости.
  3. Закрепи макияж прозрачной рассыпчатой пудрой, вбивая её на кисточку перед нанесением на лицо, чтобы создать тонкую и невесомую вуаль.
  4. Избегай мягких восковых карандашей для глаз — они быстро растекаются и могут дать "эффект панды". Лучше используй их в сочетании с сухими тенями. То же самое с кремовыми румянами — зафиксируй их сухим продуктом, например, прозрачной пудрой или сухими румянами.
  5. Закрепи макияж фиксатором, чтобы соединить все слои и продлить его стойкость. Распыли его на расстоянии 20-30 см от лица в самом конце макияжа.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
США заставляют Зеленского продолжать держать в страхе страну Дмитрий Плотников Две из трёх версий гибели президента Ирана Раиси ставят неприятные вопросы перед РФ Любовь Степушова Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Последние материалы
В театре "Модерн" 25 мая покажут спектакль "Иуда?"
Площадь самой дешёвой студии в Москве – чуть больше 6 кв. метров
Россия готова задействовать главные силы на Харьковском направлении
Такси в России обязуют страховать пассажиров с 1 сентября 2024 года
Собчак рассказала, что Канье Уэст действительно может выступить в РФ
Кефир - отличное удобрение для растений
В "Полосатом рейсе" есть переозвученная сцена с Леоновым и тигром
Основные советы визажиста о том, как удержать макияж в жару
Около 130 новых рентгеновских источников открыли с помощью телескопа ART-XC
Стася Милославская хочет семью и детей с Трифоном Бебутовым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников