Стойкий макияж в жару: секреты от профессионалов

Основные советы визажиста о том, как удержать макияж в жару

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вечная дилемма летом: сделать яркий макияж или "с меня хватит SPF-крема". Часто выбираем второй вариант из-за боязни, что к концу (или даже к середине) дня макияж превратится в неблагоприятную карету из-за выцветших стрелок и растекшихся румян. Работники, стойко выходящие на работу в любую погоду, поделились главными секретами долговечного макияжа.

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Как подготовить кожу летом для макияжа? Следуй всем шагам ухода за кожей: очистка, тонизирование и увлажнение. Не забывай даже о жирной коже — увлажняй её, чтобы избежать лишнего блеска. Используй легкие кремы-гели или сыворотки, чтобы не перегрузить кожу, и не забывай о SPF-средствах.

Подготовь кожу с помощью праймера, особенно на Т-зоне, чтобы макияж держался дольше. Но не злоупотребляй праймерами — это лишний слой, мешающий коже дышать, но идеально подходит для важных событий.

Пять правил стойкого макияжа:

Используй легкие тональные средства, предпочтительно на водной основе. Это могут быть BB- и CC-кремы или tinted moisturizer. Если кожа жирная, рассмотрите минеральную основу — она создаёт более невесомое покрытие. Летом примени правило тонких слоёв: чем меньше макияжа, тем дольше он продержится. Не наноси сразу много средства — лучше добавлять тонкие слои при необходимости. Закрепи макияж прозрачной рассыпчатой пудрой, вбивая её на кисточку перед нанесением на лицо, чтобы создать тонкую и невесомую вуаль. Избегай мягких восковых карандашей для глаз — они быстро растекаются и могут дать "эффект панды". Лучше используй их в сочетании с сухими тенями. То же самое с кремовыми румянами — зафиксируй их сухим продуктом, например, прозрачной пудрой или сухими румянами. Закрепи макияж фиксатором, чтобы соединить все слои и продлить его стойкость. Распыли его на расстоянии 20-30 см от лица в самом конце макияжа.