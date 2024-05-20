Анонсирован запуск 5G в России: где и когда технология появится в первую очередь

Замглавы Минцифры анонсировал создание пилотных зон 5G до 2030 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

До 2030 года пилотные зоны сетей 5G появятся во всех регионах России, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, его цитирует ТАСС в субботу.

Фото: Flickr by Christoph Scholz is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

"Не забываем про новые технологии — сети связи пятого поколения", — сказал он на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства" в рамках форума-выставки "Россия".

"До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения", — уточнил он.

В марте Государственная комиссия по радиочастотам определила города, где будут тестировать методы динамического управления спектром частот на сетях 5G. Испытания пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.