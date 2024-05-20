Какие растения можно полить кефиром в доме и в огороде?

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Кефир - отличное удобрение для растений

1:41
Садоводство » Цветы

Кефир – это богатый пробиотиками напиток, который известен своими полезными свойствами для здоровья человека. Но многие не знают, что кефир также может использоваться для полива растений. Этот натуральный и богатый питательными веществами напиток может стать отличным удобрением для вашего сада или комнатных растений.

Кефир - отличное удобрение для растений
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Список растений, которые можно поливать кефиром, довольно обширен. В первую очередь, кефирный напиток богат азотом, фосфором и калием – элементами, необходимыми для здорового роста и развития растений. Поэтому кефир может быть полезен для таких культур, как помидоры, огурцы, цветы, комнатные растения, травы и многие другие.

При поливе растений кефиром следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, перед использованием кефира как удобрения, его необходимо разбавить водой. Обычно для полива используют смесь в пропорции 1:10 – одна часть кефира и десять частей воды.

Также важно помнить, что перед поливом растения кефиром, почва должна быть влажной, чтобы удобрение лучше впиталось. Поливать растения кефиром лучше всего вечером или утром, когда солнце не так активно, чтобы предотвратить ожоги листьев.

Кроме того, растения нужно поливать кефиром не каждый день, а раз в 1-2 недели, чтобы не перегружать их питательными элементами. В период цветения и плодоношения полив кефиром может быть особенно полезен, так как это поможет растениям лучше развиваться и обильнее плодоносить.

Вот что будет, если подкармливать растения молоком или кефиром! Многие пугаются!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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