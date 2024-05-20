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Чем отличаются французская и английская разновидности лаванды

Французская и английская лаванда: какую выбрать?

2:01
Садоводство » Цветы

Мало кто знает, что существует несколько разновидностей лаванды, которые отличаются не только внешним видом, но и характеристиками. В данной статье мы рассмотрим две самые популярные разновидности лаванды — французскую и английскую, и выясним, в чем заключаются их отличия.

Французская и английская лаванда: какую выбрать?
Фото: https://unsplash.com/photos/NrflUuJJK0I by Annie Spratt

Французская лаванда, или Лаванда ангустифолия, является наиболее распространенной разновидностью во всем мире. Она произрастает в Южной Европе, в основном во Франции, откуда и получила свое название. Французская лаванда имеет высокие стебли и крупные цветы, которые обычно имеют более насыщенный фиолетовый цвет, чем у других разновидностей. Её аромат более сладкий и мягкий, с нотками цитрусовых и мяты. Это делает её идеальным выбором для использования в парфюмерии и косметике.

Английская лаванда, или Лаванда ангустифолия, произрастает в Великобритании и других странах Северной Европы. Она отличается от французской лаванды более низкими стеблями и мелкими цветками, которые имеют более светлый оттенок фиолетового цвета. Аромат английской лаванды более острый и пряный, с нотками камфоры и розмарина. Эта разновидность часто используется в кулинарии, а также в медицине благодаря своим успокаивающим и антисептическим свойствам.

Одним из главных отличий между французской и английской лавандой является их способ выращивания. Французская лаванда предпочитает сухой и солнечный климат, в то время как английская лаванда лучше растет в прохладных и влажных условиях. Это также отражается на их качестве и характеристиках. Французская лаванда обычно содержит больше эфирных масел, что делает ее более ароматной и ценной, в то время как английская лаванда более устойчива к влажности и может выдерживать более холодные температуры.

10-летний куст лаванды в Подмосковье. Английская или французская, какую выбрать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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