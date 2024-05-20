Астрономы рассказали, что нашли с помощью рентгеновского телескопа: ядра галактик и катаклизмические переменные

Около 130 новых рентгеновских источников открыли с помощью телескопа ART-XC

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Более 1500 космических источников рентгеновского излучения включает новая редакция "Каталога пяти обзоров", составленного на основе данных телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского, установленного на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Подробности раскрыла пресс-служба Института космических исследований РАН в пятницу.

Фото: Flickr by Adam Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Высокотехнологичный прибор практически непрерывно сканировал всю небесную сферу с 12 декабря 2019 года по 7 марта 2022 года, затем до октября 2023 года углублённо изучал Галактику.

Были замечены 130 неизвестных ранее объектов. Те из них, что видны с территории России, постарались рассмотреть в 1,6-метровый телескоп АЗТ-33ИК Саянской обсерватории и 1,5-метровый Российско-турецкий телескоп.

"Одной из главных целей, которые мы ставили перед собой, было добиться максимально полного отождествления источников каталога. В рентгеновской астрофизике важно не только найти новый объект, но и определить его природу, а это возможно, если мы тот же объект обнаружим на небе в видимом диапазоне", — объяснил ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН профессор Сергей Сазонов.

Большинство объектов, вошедших в новый каталог — активные ядра галактик (АЯГ), их около 900. Это активно поглощающие окружающее вещество сверхмассивные чёрные дыры в центрах далеких галактик. Также классифицированы почти 200 катаклизмических переменных (КП) в Млечном пути — двойных систем, в которых происходит аккреция вещества белым карликом.

"Именно выборки АЯГ и КП кажутся нам особенно интересными, так как позволяют исследовать статистические свойства таких объектов в близкой Вселенной и в нашей Галактике соответственно", — рассказал старший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Роман Кривонос.

Кроме того, в каталоге, уже выложенном в архиве препринтов и отправленном для публикации в журнал Astronomy and Astrophysics, есть аккрецирующие нейтронные звёзды и чёрные дыры, звёзды с горячими коронами, остатки сверхновых, скопления галактик.

С октября 2019 года "Спектр-РГ" летает в точке Лагранжа L2. На нём два рентгеновских телескопа — вышеупомянутый российский и немецкий eROSITA, отключенный в феврале 2022 года в рамках санкций.