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Любовь Степушова
Кто следующий? Главный вопрос после гибели президента Ирана Раиси

Две из трёх версий гибели президента Ирана Раиси ставят неприятные вопросы перед РФ

4:18
Мир

Внешняя политика Ирана важна для Москвы, но не менее важный вопрос после череды покушений на мировых политиков, лояльных к России: "А кто следующий?"

Две из трёх версий гибели президента Ирана Раиси ставят неприятные вопросы перед РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Версии гибели президента Ирана Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси "попал в авиакатастрофу во время исполнения своего долга перед народом Ирана" и "принял мученическую смерть", заявило агентство Mehr.

Президентская группа летела на американском вертолёте Bell 212. Все сопровождавшие президента также погибли в результате крушения вертолёта. В числе погибших, помимо Раиси, — министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави. И.о. президента Ирана будет вице-президент Мохаммед Мохбер, новые президентские выборы в Иране пройдут через 50 дней.

Версии крушения

  1. Несчастный случай из-за неисправности вертолёта или плохой погоды. Американский Bell 212 — это старый вертолёт вьетнамской эпохи. Сегодня требует регулярного обслуживания с использованием соответствующих деталей и инструментов. В США солдаты называют их "летающими гробами", потому что они склонны к авариям. Погода в зоне пролёта "внезапно испортилась", пишут СМИ, облачность — до земли, ветер, ливень, гроза. В горах это "болтанка", электризация, выше 3,5 километра — обледенение. Тогда вопрос: "Почему президент Ирана путешествовал таким опасным образом?" И тут же второй: "Что случилось с двумя вертолётами сопровождения? Куда они делись?"
  2. Отсюда вторая версия — внутренний заговор, и её нельзя отменить, хотя это основная западная версия.
    The Atlantic пишет в статье "Кому будет выгодна смерть Эбрахима Раиси?", что "очевидная пассивность президента (Раиси) способствовала появлению претендентов среди группы особо ярых сторонников жёсткой линии, которые увидели в его слабом президентстве возможность повысить свой политический статус". Среди них, по мнению автора статьи, — спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф, который, возможно, и станет новым президентом.
    The New York Times пишет, что как раз недавно начались тайные переговоры между США и Ираном в Омане по улучшению отношений. И кто-то был в них не заинтересован в Иране. Несколько натянутый аргумент, потому что внешней политикой занимается в Иране религиозное руководство.
    Израильские СМИ пишут, что "внезапная потеря президента Ирана создаст вакуум власти, которым начнут пользоваться высокопоставленные фигуры". В любом случае внутренние враги Исламской республики — это прозападные люди, лидеры которых являются агентами влияния Запада.
  3. Теракт, организованный спецслужбами Израиля, США или Британии, через взрыв на борту или ракетой. Второй вариант возможен, если на вертолёт в Азербайджане, откуда летел Раиси, был установлен маячок, а в горах его ждали террористы с ПЗРК "Стингер" на возможных направлениях полёта.

Почти все иранцы считают, что это теракт и он был организован Израилем за поддержку Ираном

  • ХАМАС,
  • "Хезболлы"
  • и Йемена.

А хорошо ли охраняют первых лиц России?

Хорошо, что российское руководство направило в Иран спасателей, это прояснит ситуацию с причинами катастрофы.

Внешняя политика Ирана важна для Москвы, но не менее важный вопрос после череды покушений и их разоблачений на мировых политиков, лояльных к России

  • в Словакии,
  • Сербии,
  • Саудовской Аравии,
  • Турции:

"А кто следующий?"

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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