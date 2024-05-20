В Иране подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна

Вице-президент Ирана подтвердил гибель Эбрахима Раиси при крушении вертолета

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вице-президент Ирана Сейед Мохаммад Хасан Аштари подтвердил, что президент Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта.

Фото: mehrnews.com by Марьям Камьяб is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

По информации агентства Mehr, вместе с президентом на борту находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие официальные лица. Все они погибли.

Авиакатастрофа произошла в районе села Узи 19 мая, когда Эбрахим Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В воздушной колонне президента было три вертолёта. Два других, в которых находились в том числе сопровождавшие Раиси министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и глава министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаша, благополучно добрались до места назначения.