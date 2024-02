Завидуй Украина: союзники России оказались гораздо более сильными, чем союзники Украины

У России оказались гораздо более надёжные союзники, чем у Украины. Китай, Иран, КНДР — эти страны обеспечили РФ обход санкций и поставки вооружений в критические моменты.

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International