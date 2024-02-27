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Любовь Степушова
Завидуй Украина: союзники России оказались гораздо более сильными, чем союзники Украины

Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс

5:22
Мир

У России оказались гораздо более надёжные союзники, чем у Украины. Китай, Иран, КНДР — эти страны обеспечили РФ обход санкций и поставки вооружений в критические моменты.

Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс
Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Союзники РФ в СВО: их немного, но это очень сильные страны

Вспомним, как смеялись в украинских пабликах над поддержкой России при голосовании в ООН по вопросу проведения СВО. Поддержка была со стороны

  • Китая,
  • Ирана,
  • КНДР,
  • Сирии,
  • Никарагуа

и ещё нескольких государств.

Не впечатляло украинцев ни количество, ни "качество" союзников РФ, так как принадлежали они к "оси зла" — "деспотическим режимам" или "злобным карликам", которых Запад обложил санкциями, чтобы затормозить их развитие.

Но пришёл час торжества именно тех, кто сохранил суверенитет, перетерпел издевательства и развивался, сделав ставку на собственные силы.

Фактор Китая — главный в геополитике РФ

Китайский фактор был основным в успехе российской СВО на Украине.

Она началась после того, как Владимир Путин посетил в Пекине Олимпиаду в условиях дипломатического бойкота Запада. Си Цзиньпин к этому времени уже понимал, что поможет Путину и дипломатически, и в обходе санкций, которые также уже применялись к Китаю в виде торговых пошлин и запрета на передовые китайские технологии. На горизонте также назревали триллионные санкции якобы за распространение вируса "ковида" (и не факт, что при Дональде Трампе это дело снова не будет возбуждено).

Тогда в Пекине Путин и Си заключили военно-экономический союз. Китай гарантировал закупки европейских объёмов нефти и свою платёжную финансовую систему в обмен на военное разрушение Россией гегемонии Запада.

Сейчас через Китай в РФ идёт параллельный импорт, а также собственные поставки критически важной продукции, в том числе сотни тонн электроники и микрочипов. Уже похороненный на Западе завод СПГ "Арктик-2" был реанимирован на китайском оборудовании. Очень ценно то, что Си нельзя запугать, хотя прямые и вторичные санкции стоили Пекину десятков, если не сотен миллиардов долларов.

Но Пекин сделал верную ставку, теперь воссоединение с Тайванем — дело времени.

Иран помог военной техникой и "вторым фронтом"

Но есть у России и другие отличные союзники — Иран прежде всего. Иранская военная техника в виде дронов-камикадзе помогла РФ в самый тяжёлый период военных действий — когда в ВС РФ её не было, а в ВСУ в огромных количествах уже использовалась.

Иран сейчас ведёт через свои прокси-силы "второй фронт" с Западом на Ближнем Востоке. Йеменцы показывают США, что их военные корабли уязвимы, так же как и беспилотники и кабели. Это, как любят говорить в западных СМИ, сигнал Вашингтону, что не надо переходить "красную линию" на Украине — "мы можем повторить". И США её не переходят.

США — не союзник Украины. Выделяемые деньги вкладывались в собственное военное производство, а Украине поставлялись крохи и то из стран Восточной Европы — бывшее советское оборудование. "Вживую" США предоставили ВСУ

  • 186 единиц БМП "Бредли",
  • 189 БТР "Страйкер",
  • 31 танк "Абрамс",
  • несколько ЗРК "Хаймерс" с ракетами АТАСMS
  • и кассетные снаряды.

И ни одной критически важной дальнобойной ракеты. Но как только бюджетных денег у США не стало, не стало и помощи.

Иран чётко знает, что в СБ ООН Россия его всегда поддержит в противостоянии с Израилем. Ирану РФ построила атомную станцию в Бушере — Иран стал ядерной державой, и как говорят, недалёк от создания собственного ядерного щита.

Ким Чен Ын "завалил" Россию снарядами

КНДР, как пишут южнокорейские источники (и есть данные из зоны СВО), поставляет ВС РФ боеприпасы.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров с оружием, ускорив темпы поставок после саммита в сентябре. Контейнеры, по оценкам, могут содержать около 3 млн снарядов калибра 152 мм. И это больше, чем все страны мира поставили Украине за два года ведения СВО.

Россия же предоставляет Пхеньяну продовольствие, сырье и детали, используемые в производстве оружия. И это правильно. С ядерной державой-соседом надо дружить и выводить её из-под международных санкций.

Почему у Украины таких надёжных союзников нет? Потому что Украина — наглая попрошайка, она почему-то решила, что, убив своих граждан во имя победы Вашингтона над РФ, она выиграет его благоволение. Нет сегодня у Украины ни граждан, ни победы, а есть презрение западных политиков к слабому, возомнившему себя сильным бандеровскому режиму.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран кндр китай украина
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