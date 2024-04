У вас депрессия?: в этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил

Врач-психотерапевт Евгений Фомин предостерегает водителей в состоянии депрессии от управления транспортными средствами из-за повышенного риска дорожно-транспортных происшествий. По его словам, депрессия может существенно снижать реакцию и внимание, что делает вождение опасным.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain