У вас депрессия?: в этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил

Врач Фомин объяснил взаимосвязь между депрессией водителя и высоким риском ДТП

Врач-психотерапевт Евгений Фомин предостерегает водителей в состоянии депрессии от управления транспортными средствами из-за повышенного риска дорожно-транспортных происшествий. По его словам, депрессия может существенно снижать реакцию и внимание, что делает вождение опасным.

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"Люди с депрессией часто страдают от замедленных движений, что негативно влияет на их способность управлять автомобилем. Из-за усталости и невнимательности они могут не замечать, что происходит вокруг, что увеличивает вероятность попадания в аварию", — говорит Фомин в интервью изданию "Газета.Ru".

Фомин настаивает на том, что водителям, у которых диагностирована депрессия, следует избегать вождения и предпочесть общественный транспорт или такси. Это поможет не только обеспечить их собственную безопасность, но и защитить других участников дорожного движения.

"В случаях, когда у человека установлен диагноз и он осознает своё состояние, особенно если принимаются психотропные и антидепрессивные препараты, которые могут ухудшать концентрацию, лучше отказаться от управления автомобилем", — подчеркивает эксперт.