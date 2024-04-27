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Выбирайте место у иллюминатора: секрет комфортного полета от врача-остеопата

Названо лучшее место в самолете

0:59
Туризм

Рекомендация от доцента кафедры остеопатии СЗГМУ имени И. И. Мечникова, врача-остеопата и невролога Владимира Белаша звучит так: для пассажиров, склонных к укачиванию во время полета, лучше всего выбирать места возле иллюминатора. По мнению специалиста, в этой части воздушного судна ощущается меньше тряски и вибраций, что способствует более комфортному полету. Также полезно иметь возможность сосредоточиться на каком-то статичном объекте, например, на крыле самолета.

Названо лучшее место в самолете
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Если укачивание становится серьезной проблемой, рекомендуется обратиться за медикаментозной помощью, но всегда после консультации с врачом. Белаш также подчеркнул необходимость пить 150-200 миллилитров воды каждый час в течение полета, чтобы избежать проблем с кровеносной системой. Он отметил, что употребление алкоголя и кофе, наоборот, может увеличить нагрузку на сердце и почки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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