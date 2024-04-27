Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие из доступных всем способов экономить
Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Ловушки в борьбе с колорадским жуком
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
Сок из корня одуванчика: эффективное средство для чистки печени и избавления от токсинов. Разбавляйте лимонным соком

Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить

1:00
Еда

Накапливающиеся в организме токсины сильно вредят печени, что может привести к таким проблемам со здоровьем, как усталость, тошнота и жидкий стул. В народной медицине считается, что корень одуванчика помогает улучшить работу печени и способствует выведению токсинов.

Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Фото: creativecommons.org by Станислав Соломахин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Для детокса приготовьте сок из корня одуванчика, следуя рецепту ниже, смешайте одну столовую ложку сока, стакан воды и немного свежевыжатого лимонного сока. Пейте настойку по крайней мере за 30 минут до еды. Можно пить сок корня одуванчика и в чистом виде, однако он имеет горький вкус.

Ингредиенты

  • 20 свежих корней одуванчика

Приготовление

  1. Промойте корни одуванчика под проточной водой, чтобы удалить грязь и землю.
  2. Нарежьте корни на куски и пропустите через соковыжималку.
  3. Перелейте в стеклянную банку. Начните с одной чайной ложки в день.
Одуванчик – лучший сорняк, который заменит вам лекарства
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Лучшие из доступных всем способов экономить
Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Ловушки в борьбе с колорадским жуком
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников