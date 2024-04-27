Сок из корня одуванчика: эффективное средство для чистки печени и избавления от токсинов. Разбавляйте лимонным соком

Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Накапливающиеся в организме токсины сильно вредят печени, что может привести к таким проблемам со здоровьем, как усталость, тошнота и жидкий стул. В народной медицине считается, что корень одуванчика помогает улучшить работу печени и способствует выведению токсинов.

Фото: creativecommons.org by Станислав Соломахин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Для детокса приготовьте сок из корня одуванчика, следуя рецепту ниже, смешайте одну столовую ложку сока, стакан воды и немного свежевыжатого лимонного сока. Пейте настойку по крайней мере за 30 минут до еды. Можно пить сок корня одуванчика и в чистом виде, однако он имеет горький вкус.

Ингредиенты

20 свежих корней одуванчика

Приготовление

Промойте корни одуванчика под проточной водой, чтобы удалить грязь и землю. Нарежьте корни на куски и пропустите через соковыжималку. Перелейте в стеклянную банку. Начните с одной чайной ложки в день.