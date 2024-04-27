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Покорят Марс быстрее США: в Китае поделились планами по доставке космических камней на Землю

Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю

1:58
Наука

Инженер китайской космической программы Ван Сичжао выразил уверенность в том, что Китай сможет обогнать США в доставке первых марсианских образцов на Землю. Он представил эту амбицию как символ научно-технологического превосходства Китая.

Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Миссия "Тяньвэнь-3" запланирована на 2030 год и должна стать ключевым шагом в реализации этих амбиций.

Китай также начал планирование создания первой в мире лаборатории для анализа марсианских образцов, что подчеркивает его намерения не только собрать, но и тщательно изучить материалы с Марса. Ву Вэйрэнь, другой ведущий чиновник китайской космической программы, подчеркнул, что все необходимые технологии для выполнения миссии "Тяньвэнь-3" уже разработаны, и работы по проекту продвигаются успешно, сообщает SecurityLab.

С другой стороны, США столкнулись с рядом финансовых и технических сложностей. Несмотря на то, что марсоход NASA Perseverance уже собрал образцы на поверхности Марса, значительное увеличение бюджета программы с 4 до 11 миллиардов долларов заставило агентство пересмотреть свои планы. Это повлекло за собой неопределенность в дате запуска миссии по возвращению марсианских образцов, которая, по некоторым оценкам, может быть отложена до 2040 года.

Администратор NASA Билл Нельсон указал на поиск более быстрых и экономичных способов доставки образцов, что подчеркивает необходимость инноваций в текущей стратегии агентства. В контексте этих разработок, Китайская миссия "Тяньвэнь-1" 2021 года демонстрирует значительные успехи КНР в освоении космоса, начиная от успешной орбитальной миссии до мягкой посадки ровера, что знаменует собой важный этап в развитии межпланетных исследований страны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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