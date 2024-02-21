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Любовь Степушова
Хуситы применяют подводные дроны против кораблей врагов Палестины и не боятся сбивать БПЛА США MQ-9 Reaper

Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии

Мир

Йемен расширил арсенал и масштаб атак против израильских, американских и британских кораблей, применяя подводные дроны и поражая новейшие американские БПЛА.

Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии
Фото: United States Air Force by U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson is licensed under public domain

Йемен не боится сбивать американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper

Представитель Пентагона подтвердил ABC News, что недалеко от территории Йемена американский БПЛА MQ-9 Reaper был сбит хуситской ракетой класса "земля-воздух".

Это уже второй сбитый Reaper (в международных водах) после аналогичного события в ноябре. Дистанционно управляемый БПЛА предназначен в первую очередь для сбора разведывательной информации и стоит более 50 млн долларов. Заметим, что MQ-9 Reaper наводит украинские подводные дроны в Чёрном море на российские корабли, но ВС РФ не решаются его сбивать. При этом БПЛА и были созданы для того, чтобы не стать "казус-бели".

MQ-9 Reaper считается также основным ударным беспилотником ВВС США, благодаря способности совершать длительные полёты на высоте более 15 километров. Вооружение — до восьми ракет Hellfire с лазерным наведением.

Каким оружием хуситы сбивают MQ-9 Reaper

Для запуска ракет "земля-воздух" йеменская армия, как считается на Западе, имеет улучшенные версии иранских наземных ракетных комплексов "Сайяд" с ракетами с инфракрасным наведением.

Также считается, что хуситы обладают современными радиолокационными системами, способными принимать и декодировать сигналы ADS-B, которые используются для управления воздушным движением самолётов, что позволяет им раскрывать местоположение, скорость, высоту и другую информацию.

Подводный дрон хуситов, вероятно, скопирован с трофея — REMUS 600

Йеменцы стали применять в своих атаках беспилотные надводные морские дроны 4 января, сообщила Associated Press, а теперь арсенал расширен до подводных дронов.

Как пишут американские СМИ, Пентагон заявил, что впервые уничтожен подводный беспилотник хуситов в Красном море. Однако Центральное командование США не предоставило дополнительной информации о конструкции и назначении этого дрона. Сообщается только, что технология для беспилотной субмарины была разработана Ираном.

Согласно военным пабликам, этот дрон, судя по фото, выглядит как торпеда одностороннего действия (OWA-AUV). Как правило, такие дроны имеют большую дальность действия, чем торпеды, и меньшую скорость, что делает их наиболее эффективными против статических целей, таких как корабли в порту или на якоре. Не исключено, что аппарат может управляться дистанционно, аналогично торпедам с проводным наведением. Это позволяет ему поражать движущиеся цели.

В 2018 году прошла информация, что хуситы захватили американский подводный дрон REMUS 600. Вероятно, он был доставлен, куда надо, изучен и воспроизведён.

Руководство Йемена со столицей в Сане неоднократно заявляло, что нападения на врагов Палестины будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не примет решение о прекращении огня в секторе Газа. Армия Йемена хорошо вооружена и высокоорганизована. За последнее десятилетие хуситы блокировали все попытки США через Саудовскую Аравию навязать свою волю Йемену.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы палестино-израильский конфликт
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