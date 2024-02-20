Согласно заявлению военного представителя Хуситского движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа, йеменские мятежники осуществили ракетный обстрел израильского судна MSC Silver в Аденском заливе.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — написал он.
Власти Израиля воздержались от комментариев по поводу произошедшего события.
Это инцидент лишь усугубляет сложившуюся напряженную обстановку на Ближнем Востоке, уже осложненную многочисленными конфликтами и столкновениями.
Ранее ВВС США и Великобритании приступили к бомбардировкам объектов Йемена в связи с атаками хуситов на судна в Красном море.
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