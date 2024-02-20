Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет

Хуситы выпустили ракеты по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Согласно заявлению военного представителя Хуситского движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа, йеменские мятежники осуществили ракетный обстрел израильского судна MSC Silver в Аденском заливе.

Фото: Вадим Савицкий

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — написал он.

Власти Израиля воздержались от комментариев по поводу произошедшего события.

Это инцидент лишь усугубляет сложившуюся напряженную обстановку на Ближнем Востоке, уже осложненную многочисленными конфликтами и столкновениями.

Ранее ВВС США и Великобритании приступили к бомбардировкам объектов Йемена в связи с атаками хуситов на судна в Красном море.