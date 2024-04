Врач поделилась способами защиты от клещей

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева поделилась способами защиты от клещей, которые уже стали проявлять активность в некоторых российских областях.

Фото: wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain