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Врач поделилась способами защиты от клещей

Биолог Марьинский: спреи - эффективное средство от клещей и комаров

Здоровье

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева поделилась способами защиты от клещей, которые уже стали проявлять активность в некоторых российских областях.

Биолог Марьинский: спреи - эффективное средство от клещей и комаров
Фото: wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Специалист отметила, что вакцинация является эффективным способом защиты от укусов клещей и развития опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз. Ирина Ярцева подчеркнула, что в эндемичных регионах, включая Сибирь, вакцинация должна быть обязательной.

Для безопасного пребывания в эндемичных регионах следует провести три курса вакцинации, однако уже после двух введений препарата можно отправиться туда без риска заражения. Врач пояснила, что первая и вторая дозы препарата назначаются с интервалом в месяц или шесть месяцев, а затем третья доза через год, обеспечивая защиту на три года.

Перед поездкой желательно пройти вакцинацию за пару месяцев, при этом нельзя делать прививку от ОРВИ.

"Если вас укусил клещ, то обратиться к врачу в принципе необходимо в течение 72 часов после случившегося. В любом случае не стоит паниковать, должно быть адекватное понимание, в каком регионе вы проживаете и насколько высокий риск получить болезнь через укус клеща", — резюмировала Ирина Ярцева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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