Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
Из-за этих ошибок водителей расход на трассе выше, чем мог бы быть
Биолог Марьинский: спреи - эффективное средство от клещей и комаров
Рузиль Минекаев поделился любимыми книгами. Среди них есть "Мартин Иден"
Как удалить гель-лак самостоятельно, минуя нанесение вреда ногтям
PLOS One: обнаружены свидетельства древних ритуалов майя
Певица Валерия сняла Иосфифа Пригожина на троне в туалете
В Нижневартовске банда подростков нападают на курьеров
Как приготовить банановый пудинг
От мечты к реальности: почему загородные дома становятся предпочтительными для российских семей

Исследование: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

1:47
Недвижимость » Аналитика

Согласно исследованию, проведенному "Тинькофф Кредит Брокер" и цитируемому газетой "Известия", большинство владельцев квартир мечтают о переезде в загородные дома, причем значительная часть из них намеревается осуществить этот переезд в 2024 году. Опросом было охвачено более 1 тыс. россиян старше 18 лет.

Исследование: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По результатам исследования, 69% респондентов проживают в многоквартирных домах. Из них 71% выразили желание переехать в частный дом, а 9% изъявили намерение это сделать именно в 2024 году.

Банки подтверждают увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство. По словам представителей крупнейших банков, люди все чаще интересуются загородными домами из-за более низкой стоимости за квадратный метр. Согласно представителям Сбербанка, начиная с начала 2024 года, средняя цена за квадратный метр на рынке индивидуального жилищного строительства не превышает 50 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет около 100 тыс. рублей, в то время как цена квадратного метра новостроек достигает 150 тыс. рублей. В ВТБ отмечают, что спрос на индивидуальное жилье стимулирует рост всего рынка ипотечных кредитов.

По мнению Анастасии Капраловой, начальника управления по работе с партнерами Абсолют Банка, интерес к индивидуальному жилищному строительству увеличивается из-за распространения дистанционной работы. Возможность работать удаленно позволяет многим людям переехать в отдаленные районы или за пределы города.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Из-за этих ошибок водителей расход на трассе выше, чем мог бы быть
Биолог Марьинский: спреи - эффективное средство от клещей и комаров
Рузиль Минекаев поделился любимыми книгами. Среди них есть "Мартин Иден"
В США заявили, что J-20 и J-16 — самые мощные истребители Китая
Как удалить гель-лак самостоятельно, минуя нанесение вреда ногтям
Исследование: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
PLOS One: обнаружены свидетельства древних ритуалов майя
Певица Валерия сняла Иосфифа Пригожина на троне в туалете
В Нижневартовске банда подростков нападают на курьеров
Как приготовить банановый пудинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников