От мечты к реальности: почему загородные дома становятся предпочтительными для российских семей

Исследование: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно исследованию, проведенному "Тинькофф Кредит Брокер" и цитируемому газетой "Известия", большинство владельцев квартир мечтают о переезде в загородные дома, причем значительная часть из них намеревается осуществить этот переезд в 2024 году. Опросом было охвачено более 1 тыс. россиян старше 18 лет.

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По результатам исследования, 69% респондентов проживают в многоквартирных домах. Из них 71% выразили желание переехать в частный дом, а 9% изъявили намерение это сделать именно в 2024 году.

Банки подтверждают увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство. По словам представителей крупнейших банков, люди все чаще интересуются загородными домами из-за более низкой стоимости за квадратный метр. Согласно представителям Сбербанка, начиная с начала 2024 года, средняя цена за квадратный метр на рынке индивидуального жилищного строительства не превышает 50 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет около 100 тыс. рублей, в то время как цена квадратного метра новостроек достигает 150 тыс. рублей. В ВТБ отмечают, что спрос на индивидуальное жилье стимулирует рост всего рынка ипотечных кредитов.

По мнению Анастасии Капраловой, начальника управления по работе с партнерами Абсолют Банка, интерес к индивидуальному жилищному строительству увеличивается из-за распространения дистанционной работы. Возможность работать удаленно позволяет многим людям переехать в отдаленные районы или за пределы города.