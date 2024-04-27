Лайфхаки по снятию гель-лака дома: способы без ущерба для ногтей

Как удалить гель-лак самостоятельно, минуя нанесение вреда ногтям

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с использованием гель-лака представляет собой удобный, стильный и практичный способ украсить ногти, который может держаться до месяца.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако снять его можно только у мастера, если нет возможности к походу в салон, то придется обратиться к простым лайфхакам. Один из них — это замачивание. Просто погрузите ногти в ацетоновую жидкость на 10-15 минут, но следует помнить, что этот метод может повредить нежную кожу, поэтому ее можно защитить перчатками. Второй способ — обертывание. Смажьте вазелином пространство у ногтя, затем вырежьте кусочки ватного диска, смочите их в ацетоне и оберните вокруг ногтя, затем закройте пищевой пленкой и подождите около 20 минут. Третий метод — использование специальной безацетоновой жидкости. Специальные салфетки также могут использоваться.

Однако, эти методы следует применять лишь в исключительных случаях, и не рекомендуется часто прибегать к ним, а вместо этого лучше отказаться от гель-лака и использовать более простые покрытия.