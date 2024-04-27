Остановите бесконтрольный расход топлива: Топ-4 неожиданных способа, которые сделают вашу езду дешевле

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Из-за этих ошибок водителей расход на трассе выше, чем мог бы быть

1:18
Авто

Водители часто обращают внимание на расход топлива, но не предпринимают меры для его снижения, хотя это было бы выгодно для каждого.

Из-за этих ошибок водителей расход на трассе выше, чем мог бы быть
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Известно, что постоянная скорость и минимальное количество остановок и разгонов могут значительно снизить потребление топлива.

Что же еще можно сделать?

  • Проверка давления в шинах с учетом загрузки автомобиля, включая пассажиров и багаж в багажнике, имеет важное значение. Например, при перевозке трех пассажиров на заднем сиденье и багажа более 50 кг рекомендуется увеличить давление в шинах на 10-20%.
  • Использование кондиционера. Отключение кондиционера и открытие окон может показаться способом сэкономить, но это ухудшает аэродинамику автомобиля и увеличивает расход топлива.
  • Воздействие подъемов на расход топлива также значительно, поэтому важно выбирать правильную передачу в зависимости от угла подъема.
  • Высокая скорость — это основная проблема в управлении расходом топлива. Скорость свыше 110 км/ч не только увеличивает расход, но и незначительно сокращает время в пути, экономя всего около 5-10 минут на каждые 100 км.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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