Тренер рассказала о видах отжиманий для девушек

Тренер рассказала о видах отжиманий для девушек

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Тренер Светлана Подлубная назвала виды отжиманий для девушек.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Разные способы отжиманий могут не только облегчить выполнение, но и усложнить его.

"Грудная мышца анатомически имеет веерообразную форму, поэтому изменение угла наклона корпуса меняет нагрузку и добавляет разнообразия в тренировку", — приводит портал "Чемпионат" слова тренера.

Она назвала три вида упражнения: отжимания с колен; на петлях TRX; отжимания от скамьи (чем выше скамья, тем сложнее выполнить отжимания) и обратные отжимания.