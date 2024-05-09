Тренер рассказала о видах отжиманий для девушек

Тренер Светлана Подлубная назвала виды отжиманий для девушек.
Разные способы отжиманий могут не только облегчить выполнение, но и усложнить его.
"Грудная мышца анатомически имеет веерообразную форму, поэтому изменение угла наклона корпуса меняет нагрузку и добавляет разнообразия в тренировку", — приводит портал "Чемпионат" слова тренера.
Она назвала три вида упражнения: отжимания с колен; на петлях TRX; отжимания от скамьи (чем выше скамья, тем сложнее выполнить отжимания) и обратные отжимания.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.