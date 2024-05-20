Лайфхаки для бюджетных путешествий по Европе: перелеты на лоукостерах и другие способы экономии

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Глава Space Travel: лоукостер — идеальный вариант экономной поездки в Европу

1:35
Туризм

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян рассказал, что несмотря на визовые и логистические трудности, россияне всё равно будут ездить в Европу, и при этом есть способы сэкономить на таких поездках, сообщает NewsInfo. Ru.

Глава Space Travel: лоукостер — идеальный вариант экономной поездки в Европу
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из таких способов — перелеты на лоукостерах из дружественных стран. Мурадян отметил, что бюджетные авиабилеты часто предлагают такие лоукостеры, как Wizz Air и Ryanair, летающие из Еревана или Стамбула.

"Билет может стоить от 10 до 20 тысяч рублей, но это касается специальных тарифов без багажа," — уточнил Мурадян.

По его словам, менее удобные рейсы, такие как ночные, обычно дешевле. Также рейсы в начале недели с возвращением в пятницу или воскресенье дороже, чем возвраты в другие дни.

Говоря о жилье, Мурадян добавил, что в Европе есть разные категории гостиниц, и напомнил, что необязательно выбирать пятизвёздочные отели. Он также отметил, что бронировать жильё лучше у российских компаний, так как это позволяет оплачивать рублями, российскими картами и не тратить лишние евро.

"Однако, дешёвой Европа всё равно не будет, поскольку курс евро довольно высок, и даже 100 евро — это уже около 10 тысяч рублей," — подчеркнул глава Space Travel.

Основная проблема, по словам Мурадяна, — это получение шенгенской визы, срок рассмотрения которой может составлять в среднем месяц и более.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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