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Как цифровизация, искусственный интеллект и анализ больших данных повлияли на сферу страхования

Новейшие тенденции в страховании: цифровизация и ИИ

2:06
Страхование

Страховой сектор, традиционно считавшийся консервативным, в последние годы переживает настоящую трансформацию благодаря ряду технологических инноваций. Эти изменения направлены на улучшение эффективности процессов, повышение удовлетворенности клиентов и создание новых продуктов и услуг.

Новейшие тенденции в страховании: цифровизация и ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основные направления этой трансформации включают цифровизацию, использование искусственного интеллекта (ИИ) и аналитику больших данных (big data).

Цифровизация в страховании

Цифровизация изменила подходы к взаимодействию со страхователями и обработке страховых случаев. Страховые компании внедряют онлайн-платформы для управления полисами, что позволяет клиентам легко оформлять страховки и даже урегулировать убытки через Интернет. Это сокращает необходимость в личных встречах и делает процесс более эффективным и клиентоориентированным.

Искусственный интеллект и машинное обучение

ИИ и машинное обучение проникают во все аспекты страховой деятельности. От автоматизации рутинных задач, таких как ввод данных и первичная оценка рисков, до более сложных приложений, включая персонализацию страховых предложений и предсказание вероятности страховых случаев. ИИ также помогает в борьбе с мошенничеством, анализируя данные о предыдущих страховых случаях и выявляя подозрительные схемы.

Аналитика больших данных

Big data предоставляет страховым компаниям доступ к большому количеству информации, которая может быть использована для глубокого анализа и улучшения принятия решений. Анализ данных о погодных условиях, экономических факторах, поведении клиентов и многом другом позволяет страховым компаниям более точно оценивать риски и устанавливать страховые тарифы. Кроме того, big data позволяет предсказывать тренды и адаптировать страховые продукты к изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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