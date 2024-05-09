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Запомните это: растения, которые не любят золу

Зола этим цветам может быть вредна

1:23
Садоводство » Цветы

Зола, или зола от костра, часто используется в садоводстве как удобрение и добавка к почве. Она содержит множество минералов и питательных веществ, которые благоприятно влияют на рост и развитие многих растений. Однако есть некоторые растения, которые не любят золу и могут пострадать от её воздействия.

Зола этим цветам может быть вредна
Фото: commons.wikimedia.org by Nminow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди таких растений можно выделить:

1. азалии и рододендроны. Эти растения предпочитают кислые почвы, а зола повышает ее щелочность, что может негативно сказаться на их росте.

2. камелии. Они тоже предпочитают кислые почвы и могут пострадать от излишнего количества золы.

3. род фиалок. Фиалки также чувствительны к уровню кислотности почвы и могут страдать от излишка золы.

4. цикламены. Эти растения любят кислые почвы и могут плохо реагировать на золу.

5. азалии. Они также предпочитают кислые почвы и могут пострадать от воздействия золы.

Если у вас в саду есть эти или другие растения, которые не любят золу, стоит быть осторожным с ее применением. Лучше консультироваться с опытными садоводами или специалистами, чтобы предотвратить возможные проблемы с ростом и развитием растений.

Как не лишиться урожая при подкормке золой?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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