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Веснушки на коже: что это, почему они появляются и как их предотвратить?

Веснушки: почему возникают и как предотвратить их появление?

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Веснушки недавно стали популярны благодаря трендам в модельной индустрии и социальным сетям. Знаменитости, такие как Кейт Мосс и Джулианна Мур, гордо демонстрируют эту уникальную особенность кожи. Давайте вместе с bebeautiful.in разберемся, что представляют собой веснушки и почему они появляются.

Веснушки: почему возникают и как предотвратить их появление?
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое веснушки и почему они возникают?

Они представляют собой скопления меланина в верхнем слое кожи. Хотя некоторые люди рождаются с веснушками, у многих они появляются со временем из-за воздействия солнца и генетической предрасположенности. Летом они становятся более заметными, так как меланоциты производят больше пигмента под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Почему они есть у некоторых людей, а у других нет?

Ответ кроется в генетике. Веснушки чаще встречаются у людей со светлой кожей, так как у них меньше меланина. При воздействии солнечных лучей меланоциты производят больше меланина, что приводит к появлению веснушек, а не загара. Именно поэтому они редко встречаются у людей с темной кожей.

Как предотвратить их появление?

Если вы хотите предотвратить появление веснушек, рекомендуется использовать солнцезащитный крем с широким спектром действия перед выходом на улицу. Также стоит избегать длительного пребывания на солнце, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Веснушки – это ваше естественное украшение, и их стоит носить с гордостью!

Почему ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЕСНУШКИ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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