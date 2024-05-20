Собака по цене двух почек: эти породы по карману только миллионерам

Кинологи назвали самые дорогие породы собак

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — верный спутник человека. Питомец способен значительно улучшить качество жизни своего владельца.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для того чтобы наслаждаться обществом собаки, не обязательно приобретать самую дорогую породу. Однако если вас интересует, какие собаки считаются наиболее дорогими, предлагаем вам ознакомиться с нашим списком.

Тибетский мастиф

Тибетские мастиффы — одни из самых крупных собак в мире. Вес взрослого самца может достигать 85 килограммов. Стоимость щенка такой породы варьируется от 1000 до 10 000 долларов.

Кроме того, тибетский мастиф считается священным животным. Считается, что его покупка принесет владельцу здоровье и безопасность.

Испанский мастиф

Эти собаки отличаются умом, скромностью и добротой. Щенок испанского мастифа обойдется примерно в 5000 долларов.

Тайский риджбек

Тайский риджбек известен своей чистоплотностью и умом. Эти собаки легко поддаются дрессировке. Стоимость щенка составляет около 4-5 тысяч долларов.

Померанский шпиц

Померанский шпиц — одна из самых популярных пород для жизни в квартире. Миниатюрная собака с кукольной мордочкой обладает бесстрашием и звонким лаем. Она легко обучается новым командам.

Стоимость щенка варьируется от 750 до 8000 долларов.