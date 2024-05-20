Чёрный чай с апельсином и мятой: кусочки сочного цитруса отлично сочетаются с ароматной зеленью

Апельсиновый чай с мятой: восхитительный аромат согреет и придаст бодрости

Апельсиновый чай с мятой — это идеальный напиток для прохладных дней. Привычный чёрный чай здесь обогащён ароматом свежих апельсинов и освежён нотками мяты. Приготовление этого чая очень простое и не займет много времени. Освежите свое чаепитие с этим вкусным и ароматным напитком!

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Ингредиенты:

— 1,5-2 чайные ложки чёрного чая (по вкусу),

— половина апельсина,

— несколько веточек свежей мяты,

— 600 мл кипятка,

— сахар или мёд (по вкусу).

Приготовление:

Нарежьте половину апельсина на кружочки. Оставьте 3-4 кружочка для украшения. Положите чёрный чай в заварной чайник. Добавьте кружочки апельсина в чайник. Можно также нарезать их на более мелкие кусочки для удобства. Промойте веточки мяты и добавьте их в чайник. Оставьте несколько листочков для украшения. Залейте кипятком чайник, закройте крышкой и дайте завариться на 7-10 минут. Положите в чашки несколько кусочков апельсина. Налейте заваренный чай в чашки с апельсинами. Украсьте листочками мяты. При желании добавьте в напиток сахар или мёд, чтобы добавить сладости по вкусу. Наслаждайтесь тёплым и ароматным апельсиновым чаем с мятой! Приятного чаепития!