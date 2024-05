Чёрный чай с апельсином и мятой: кусочки сочного цитруса отлично сочетаются с ароматной зеленью

Апельсиновый чай с мятой — это идеальный напиток для прохладных дней. Привычный чёрный чай здесь обогащён ароматом свежих апельсинов и освежён нотками мяты. Приготовление этого чая очень простое и не займет много времени. Освежите свое чаепитие с этим вкусным и ароматным напитком!

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication