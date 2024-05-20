Чёрный чай с апельсином и мятой: кусочки сочного цитруса отлично сочетаются с ароматной зеленью

Апельсиновый чай с мятой — это идеальный напиток для прохладных дней. Привычный чёрный чай здесь обогащён ароматом свежих апельсинов и освежён нотками мяты. Приготовление этого чая очень простое и не займет много времени. Освежите свое чаепитие с этим вкусным и ароматным напитком!
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Ингредиенты:
— 1,5-2 чайные ложки чёрного чая (по вкусу),
— половина апельсина,
— несколько веточек свежей мяты,
— 600 мл кипятка,
— сахар или мёд (по вкусу).
Приготовление:
Нарежьте половину апельсина на кружочки. Оставьте 3-4 кружочка для украшения.
Положите чёрный чай в заварной чайник.
Добавьте кружочки апельсина в чайник. Можно также нарезать их на более мелкие кусочки для удобства.
Промойте веточки мяты и добавьте их в чайник. Оставьте несколько листочков для украшения.
Залейте кипятком чайник, закройте крышкой и дайте завариться на 7-10 минут.
Положите в чашки несколько кусочков апельсина.
Налейте заваренный чай в чашки с апельсинами. Украсьте листочками мяты.
При желании добавьте в напиток сахар или мёд, чтобы добавить сладости по вкусу. Наслаждайтесь тёплым и ароматным апельсиновым чаем с мятой! Приятного чаепития!
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