Британские туристы возмутились завышенными ценами в ресторане Антальи и обратились в полицию

Британцы пошли в полицию из-за огромного счета в ресторане Турции

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британские туристы были возмущены стоимостью ужина в ресторане Антальи и обратились в полицию, которая приняла меры и провела расследование.

Фото: flickr.com by Вуонг Тран is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Четверо отдыхающих из Великобритании решили провести вечер в курортном ресторане, заказав 25 коктейлей и 20 порций алкоголя. Кроме того, они попросили три томатных супа, два донер-кебаба, два стакана воды и тарелку грибов. Название ресторана не упоминается.

Общий счет на сумму 50,3 тыс. турецких лир (около 142 тыс. руб. на четверых или 35,5 тыс. на человека) шокировал туристов. Они попытались оспорить высокую стоимость, но администрация ресторана с помощью угроз заставила их заплатить. Оплату ужина туристы произвели с помощью пяти банковских карт и наличных.

Позже, оценив ситуацию, возмущенные британцы обратились в полицию. Правоохранительные органы провели расследование и признали стоимость еды и напитков чрезмерной и "угрожающей клиентам". В результате ресторан оштрафовали на 32,9 тыс. лир (около 93 тыс. руб.) и закрыли на 5 дней. Вернули ли туристам часть денег, потраченных на ужин, не сообщается.