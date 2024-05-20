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Ваш автомобиль вибрирует при торможении? Вот что на самом деле происходит

Вибрация при торможении: распространенные причины и их решения

1:04
Авто

Вибрация автомобиля при торможении может быть вызвана несколькими факторами, чаще всего связанными с состоянием тормозных дисков и колодок. Длительное использование или интенсивное торможение может привести к перегреву и деформации тормозных дисков, особенно если после нагрева диски резко охлаждаются, например, проездом через лужу.

Вибрация при торможении: распространенные причины и их решения
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Это может вызвать их "биение", что и приводит к вибрации. Кроме того, неправильная эксплуатация или использование неоригинальных запчастей может ускорить износ тормозной системы.

В некоторых случаях проблема может крыться в механических неисправностях, таких как неправильно затянутое колесо или изношенный подшипник. В таких случаях, вибрация проявляется при дополнительной нагрузке на колесо во время торможения. Для диагностики и решения проблемы рекомендуется обращение к квалифицированному специалисту, который может определить, требуется ли простая регулировка или полная замена компонентов тормозной системы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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