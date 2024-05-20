От пионерского галстука до звездных вершин: удивительные истории начала карьеры знаменитостей

19 мая, отмечаемый как день пионерии, напомнил о детстве многих знаменитостей из Новосибирска, которые начинали свой путь в пионерских галстуках.
Жанна Агузарова в детстве выделялась на фоне других, занимаясь народными танцами и пением, а также создав свой первый купальник. Николай Басков, известный своим вокалом с малых лет, из-за любви к песне Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз" изначально был отстранён от вступления в пионеры, хотя позже был принят благодаря настойчивости своей учительницы.
Ирина Алферова, будущая звезда советского кино, с детства проявляла интерес к искусству, наблюдая за репетициями драмкружка. Эти истории подчеркивают, как ранние увлечения и первые шаги в детстве предопределили творческий путь будущих звезд.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.