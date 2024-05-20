Почему семена льна стоит добавлять в блюда даже тем, кто сидит на диете: продукт обладает удивительными свойствами для здоровья

Полезные свойства семян льна: почему их нужно добавлять в блюда

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена льна чрезвычайно полезны для здоровья человека. Они улучшают работу всего организма.

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В чем польза семян льна

Одна столовая ложка молотого льняного семени содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, а также клетчатку и белок. Льняное семя улучшает пищеварение и помогает бороться с запорами. Оно снижает количество плохого холестерина в крови,

препятствует росту раковых опухолей и укрепляет иммунитет.

Стоит добавить этот продукт в свой рацион, так как семена снимают воспаление в желудке. Они также могут облегчить симптомы простуды и способствовать заживлению ран.

Если добавить в свой рацион льняное семя, нормализуется частота сердечных сокращений и артериальное давление, а отеки уйдут.

Как правильно принимать семена льна для пользы

Важно знать, что употреблять семена лучше не целиком, а в измельченном виде — так они лучше усваиваются. Диетологи рекомендуют принимать не менее 5 г семян льна в день в профилактических целях. В лечебных целях можно принимать семена утром и вечером — примерно по 2 столовые ложки.