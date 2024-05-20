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Ошибки освещения: почему точечные светильники не заменят люстру

Известны ключевые ошибки освещения интерьера

1:33
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В определённый момент в интерьер стали широко использовать точечные светильники, и многие даже отказываются от традиционных потолочных люстр в пользу этих небольших источников света.

Известны ключевые ошибки освещения интерьера
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Однако дизайнеры считают это ошибкой, ухудшающей общий вид и освещение дома.

Эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась рекомендациями по использованию светильников в разных помещениях.

Во-первых, нельзя полагаться на один источник света. Если это потолочная люстра, ей следует добавить торшер или настенные светильники. В противном случае ремонт будет выглядеть незавершённым.

Во-вторых, температура света. Хотя многим нравится белый холодный свет, он делает помещение заметно ярче при таком же потреблении электроэнергии. Однако для человеческого глаза комфортнее теплый свет, часто называемый жёлтым.

В-третьих, мощность светильников. Для каждого помещения существуют свои стандарты. Например, на кухне потолочный светильник должен иметь мощность 75 Вт, а люстра в гостиной — от 75 до 80 Вт. Второстепенные светильники могут быть мощностью 60 Вт.

В-четвёртых, точечные светильники. Использование только таких светильников оправдано в ванной или прихожей, но в остальных помещениях без дополнительных источников света не обойтись.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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