Салат из свежих огурцов и редиса: заправьте его не просто сметаной, а более интересной заправкой на её основе

Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Огуречно-редисный салат с оригинальным соусом из сметаны — это необычное сочетание хрустящих свежих овощей и выразительной заправки на основе сметаны.

Фото: flickr.com by TheHungryDudes is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 3

Ингредиенты:

— 1 пучок редиса,

— 4 свежих огурца,

— несколько веточек укропа,

— 60 г сметаны,

— 2 столовые ложки белого винного уксуса,

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— 1-2 чайные ложки дижонской горчицы,

— 2 зубчика чеснока,

— соль по вкусу,

— смесь молотых перцев по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте редис и огурцы на кружочки или небольшие кусочки. Измельчите укроп. В миске смешайте сметану, белый винный уксус, оливковое масло, дижонскую горчицу и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите овощи, добавьте соус и укроп, тщательно перемешайте. Оставьте салат из огурцов и редиса в холодильнике на некоторое время, чтобы овощи пропитались соусом и приобрели более насыщенный вкус. Перед подачей на стол посыпьте салат тонко нарезанным укропом для декорации. Салат из огурцов и редиса с оригинальным соусом готов к сервировке. Наслаждайтесь этим свежим и ароматным блюдом! Приятного аппетита!