Салат из свежих огурцов и редиса: заправьте его не просто сметаной, а более интересной заправкой на её основе
Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
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Огуречно-редисный салат с оригинальным соусом из сметаны — это необычное сочетание хрустящих свежих овощей и выразительной заправки на основе сметаны.
Фото: flickr.com by TheHungryDudes is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций: 3
Ингредиенты:
— 1 пучок редиса,
— 4 свежих огурца,
— несколько веточек укропа,
— 60 г сметаны,
— 2 столовые ложки белого винного уксуса,
— 1 столовая ложка оливкового масла,
— 1-2 чайные ложки дижонской горчицы,
— 2 зубчика чеснока,
— соль по вкусу,
— смесь молотых перцев по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте редис и огурцы на кружочки или небольшие кусочки. Измельчите укроп.
- В миске смешайте сметану, белый винный уксус, оливковое масло, дижонскую горчицу и пропущенный через пресс чеснок.
- Посолите и поперчите овощи, добавьте соус и укроп, тщательно перемешайте.
- Оставьте салат из огурцов и редиса в холодильнике на некоторое время, чтобы овощи пропитались соусом и приобрели более насыщенный вкус.
- Перед подачей на стол посыпьте салат тонко нарезанным укропом для декорации.
- Салат из огурцов и редиса с оригинальным соусом готов к сервировке. Наслаждайтесь этим свежим и ароматным блюдом! Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру