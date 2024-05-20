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Салат из свежих огурцов и редиса: заправьте его не просто сметаной, а более интересной заправкой на её основе

Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой

1:22
Еда

Огуречно-редисный салат с оригинальным соусом из сметаны — это необычное сочетание хрустящих свежих овощей и выразительной заправки на основе сметаны.

Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
Фото: flickr.com by TheHungryDudes is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 3

Ингредиенты:

— 1 пучок редиса,

— 4 свежих огурца,

— несколько веточек укропа,

— 60 г сметаны,

— 2 столовые ложки белого винного уксуса,

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— 1-2 чайные ложки дижонской горчицы,

— 2 зубчика чеснока,

— соль по вкусу,

— смесь молотых перцев по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте редис и огурцы на кружочки или небольшие кусочки. Измельчите укроп.
  2. В миске смешайте сметану, белый винный уксус, оливковое масло, дижонскую горчицу и пропущенный через пресс чеснок.
  3. Посолите и поперчите овощи, добавьте соус и укроп, тщательно перемешайте.
  4. Оставьте салат из огурцов и редиса в холодильнике на некоторое время, чтобы овощи пропитались соусом и приобрели более насыщенный вкус.
  5. Перед подачей на стол посыпьте салат тонко нарезанным укропом для декорации.
  6. Салат из огурцов и редиса с оригинальным соусом готов к сервировке. Наслаждайтесь этим свежим и ароматным блюдом! Приятного аппетита!
Летний салат из редиски и огурцов | Добрые рецепты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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