Чесночный соус: его можно подать к картошке, шашлыку или просто намазать на хлеб

Чесночный соус — универсальное дополнение к различным блюдам. Он идеально подходит для заправки салатов, приготовления запечённого картофеля, подачи к шашлыку и многих других блюд. А если просто намазать соус на хлеб и подать вместе с борщом, это придаст ему особую нотку.
Этот простой рецепт от RussianFood.com позволяет создать соус со свежим ароматом чеснока и зеленью, который станет отличным дополнением к вашему столу.
Ингредиенты:
— 400 г сметаны,
— 400 г майонеза,
— 1 головка чеснока,
— 1 пучок зелёного лука,
— 1 пучок свежего укропа,
— 1 пучок свежей петрушки,
— соль по вкусу.
Инструкции:
Чесночный соус готов к употреблению. Рекомендуется охладить его перед подачей. Вы можете использовать соус для заправки салатов, запекания картофеля, подачи к шашлыку или просто намазывать его на хлеб и подавать вместе с борщом. Наслаждайтесь ароматом и вкусом этого универсального соуса!
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