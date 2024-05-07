Чесночный соус: его можно подать к картошке, шашлыку или просто намазать на хлеб

Чесночный соус: вкусное дополнение к печёной картошке или жареному мясу

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночный соус — универсальное дополнение к различным блюдам. Он идеально подходит для заправки салатов, приготовления запечённого картофеля, подачи к шашлыку и многих других блюд. А если просто намазать соус на хлеб и подать вместе с борщом, это придаст ему особую нотку.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот простой рецепт от RussianFood.com позволяет создать соус со свежим ароматом чеснока и зеленью, который станет отличным дополнением к вашему столу.

Ингредиенты:

— 400 г сметаны,

— 400 г майонеза,

— 1 головка чеснока,

— 1 пучок зелёного лука,

— 1 пучок свежего укропа,

— 1 пучок свежей петрушки,

— соль по вкусу.

Инструкции:

В глубокой тарелке соедините сметану и майонез, чтобы получился однородный соус. Вымойте зелень под проточной водой и позвольте ей обсохнуть. Нарежьте зелёный лук и добавьте его в соус. Мелко нарежьте укроп и петрушку, и добавьте их в тарелку к остальным ингредиентам. Очистите чеснок от шелухи и пропустите через пресс, чтобы добавить его в соус. По желанию подсолите соус по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились.

Чесночный соус готов к употреблению. Рекомендуется охладить его перед подачей. Вы можете использовать соус для заправки салатов, запекания картофеля, подачи к шашлыку или просто намазывать его на хлеб и подавать вместе с борщом. Наслаждайтесь ароматом и вкусом этого универсального соуса!