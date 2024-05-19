Шокирующий список: 8 продуктов, которые можно и нужно давать вашей собаке

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Чем кормить собаку с хозяйского стола: названы 8 безопасных продуктов питания

1:19
Зоосфера » Собаки

Специалисты предупреждают, что кормить собак едой с человеческого стола вредно для их здоровья.

Чем кормить собаку с хозяйского стола: названы 8 безопасных продуктов питания
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако это не значит, что все продукты из нашего рациона опасны для собак. Есть как минимум 8 безопасных для них продуктов.

Эксперты рассказали, что можно включить в рацион собаки без вреда для её здоровья.

Морковь

Полезна как для людей, так и для собак. Для четвероногих она действует ещё и как зубная щетка, предотвращая налет.

Овсянка

Незаменима в рационе собак, питающихся натуральной едой. Она богата клетчаткой, необходимой для здоровья кишечника.

Стручковая фасоль

Содержит омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамины С, А, К, магний, фолиевую кислоту, калий, железо и кальций.

Яйца

Источник полезных жиров, белка, ниацина и рибофлавина.

Арбуз

Если убрать семечки, арбуз можно дать собаке.

Яблоко

Помогает бороться с налетом на зубах и насыщает организм витаминами. Необходимо удалить сердцевину.

Йогурт

Подходит для собак, если не содержит искусственных красителей, подсластителей и сахара.

Бананы

Полезны для здоровья костей собаки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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