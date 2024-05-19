Шокирующий список: 8 продуктов, которые можно и нужно давать вашей собаке

Специалисты предупреждают, что кормить собак едой с человеческого стола вредно для их здоровья.
Однако это не значит, что все продукты из нашего рациона опасны для собак. Есть как минимум 8 безопасных для них продуктов.
Эксперты рассказали, что можно включить в рацион собаки без вреда для её здоровья.
Морковь
Полезна как для людей, так и для собак. Для четвероногих она действует ещё и как зубная щетка, предотвращая налет.
Овсянка
Незаменима в рационе собак, питающихся натуральной едой. Она богата клетчаткой, необходимой для здоровья кишечника.
Стручковая фасоль
Содержит омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамины С, А, К, магний, фолиевую кислоту, калий, железо и кальций.
Яйца
Источник полезных жиров, белка, ниацина и рибофлавина.
Арбуз
Если убрать семечки, арбуз можно дать собаке.
Яблоко
Помогает бороться с налетом на зубах и насыщает организм витаминами. Необходимо удалить сердцевину.
Йогурт
Подходит для собак, если не содержит искусственных красителей, подсластителей и сахара.
Бананы
Полезны для здоровья костей собаки.
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