Даже ржавые садовые ножницы станут острыми как новый инструмент: вот какие шаги вернут им превозданный вид

Каждый садовник понимает, насколько неприятно обнаружить, что его ножницы остались на улице или забыты в сарае после зимы. Существуют несколько способов восстановить их и вернуть первозданный вид.
Чтобы начать процесс восстановления садовых ножниц, вам понадобятся:
Чтобы очистить садовые ножницы от ржавчины и вернуть им блеск, вам потребуется: точильный инструмент, масло для точильных камней и ножей, пара сверхпрочных рабочих перчаток.
Смешайте две столовые ложки соли с тремя или четырьмя стаканами уксуса. Если ножницы сильно повреждены, разберите их, чтобы раствор лучше проник в открытые поверхности. Затем погрузите ножницы в этот раствор и оставьте на 24 часа. После этого вымойте ножницы и, при необходимости, протрите стальной ватой.
Чтобы избежать повторного образования ржавчины, окуните лезвия ножниц в раствор, состоящий из двух столовых ложек пищевой соды, разведенных в трех-четырех стаканах воды, чтобы нейтрализовать кислоту. Вымойте ножницы и высушите.
Перед началом работы наденьте перчатки и используйте точильный инструмент для заточки лезвий. Основное внимание следует уделить косой кромке, предназначенной для резки. Нанесите несколько капель масла на точильный инструмент и аккуратно затачивайте лезвия до блеска. Обычно для этого потребуется четыре или пять проходов.
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