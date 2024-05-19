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Даже ржавые садовые ножницы станут острыми как новый инструмент: вот какие шаги вернут им превозданный вид

Как заточить садовые ножницы

1:41
Садоводство » Советы

Каждый садовник понимает, насколько неприятно обнаружить, что его ножницы остались на улице или забыты в сарае после зимы. Существуют несколько способов восстановить их и вернуть первозданный вид.

Как заточить садовые ножницы
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard (Schnobby) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы начать процесс восстановления садовых ножниц, вам понадобятся:

  • контейнер, банка или сковорода;
  • соль;
  • уксус;
  • стальная вата;
  • пищевая сода;
  • зубная щетка;
  • средство для мытья посуды;
  • вода.

Чтобы очистить садовые ножницы от ржавчины и вернуть им блеск, вам потребуется: точильный инструмент, масло для точильных камней и ножей, пара сверхпрочных рабочих перчаток.

Смешайте две столовые ложки соли с тремя или четырьмя стаканами уксуса. Если ножницы сильно повреждены, разберите их, чтобы раствор лучше проник в открытые поверхности. Затем погрузите ножницы в этот раствор и оставьте на 24 часа. После этого вымойте ножницы и, при необходимости, протрите стальной ватой.

Чтобы избежать повторного образования ржавчины, окуните лезвия ножниц в раствор, состоящий из двух столовых ложек пищевой соды, разведенных в трех-четырех стаканах воды, чтобы нейтрализовать кислоту. Вымойте ножницы и высушите.

Перед началом работы наденьте перчатки и используйте точильный инструмент для заточки лезвий. Основное внимание следует уделить косой кромке, предназначенной для резки. Нанесите несколько капель масла на точильный инструмент и аккуратно затачивайте лезвия до блеска. Обычно для этого потребуется четыре или пять проходов.

КАК ЗАТОЧИТЬ САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ И СЕКАТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. Точим быстро и просто.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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