Не узнать: Ивлеева забыла о своем добермане и представила миру нового питомца

Ивлеева сменяет имидж: от опасной дивы к милой даме с пушистым другом

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева, известная своими бурными вечеринками и доберманом Юрой, делает шаги к изменению своего публичного образа.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

После скандально известной "голой" вечеринки блогер постепенно начала менять свой имидж, что отразилось и на её выборе домашних животных. Вместо могучего добермана, символизирующего силу и опасность, Ивлеева показала свою новую собачку — маленькую, белую и пушистую, что вызвало активные обсуждения в социальных сетях.

Подписчики удивлены такой перемене и задаются вопросом, что стало с её прежним питомцем.