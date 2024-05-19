Не узнать: Ивлеева забыла о своем добермане и представила миру нового питомца

Настя Ивлеева, известная своими бурными вечеринками и доберманом Юрой, делает шаги к изменению своего публичного образа.
После скандально известной "голой" вечеринки блогер постепенно начала менять свой имидж, что отразилось и на её выборе домашних животных. Вместо могучего добермана, символизирующего силу и опасность, Ивлеева показала свою новую собачку — маленькую, белую и пушистую, что вызвало активные обсуждения в социальных сетях.
Подписчики удивлены такой перемене и задаются вопросом, что стало с её прежним питомцем.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".