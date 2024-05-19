Не узнать: Ивлеева забыла о своем добермане и представила миру нового питомца

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Ивлеева сменяет имидж: от опасной дивы к милой даме с пушистым другом

0:37
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева, известная своими бурными вечеринками и доберманом Юрой, делает шаги к изменению своего публичного образа.

Ивлеева сменяет имидж: от опасной дивы к милой даме с пушистым другом
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

После скандально известной "голой" вечеринки блогер постепенно начала менять свой имидж, что отразилось и на её выборе домашних животных. Вместо могучего добермана, символизирующего силу и опасность, Ивлеева показала свою новую собачку — маленькую, белую и пушистую, что вызвало активные обсуждения в социальных сетях.

Подписчики удивлены такой перемене и задаются вопросом, что стало с её прежним питомцем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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