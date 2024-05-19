Густой и безумно вкусный молочный коктейль с шоколадным чизкейком: порадуйте детей вкусняшкой

Простой, вкусный и освежающий молочный коктейль в жаркий летний день станет настоящим спасением.
Всё, что вам нужно, — это немного шоколадного мороженого, молока, сливочного сыра и шоколадной стружки. К тому же этот коктейль отлично насыщает. Этот напиток особенно понравится детям.
Смешайте в миске сливочный сыр и одну чашку молока, взбейте миксером. Добавьте мороженое и оставшееся молоко в миксер и снова перемешайте. Разлейте по высоким бокалам. Сверху выложите шоколадное мороженое и украсьте шоколадной крошкой.
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