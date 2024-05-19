Густой и безумно вкусный молочный коктейль с шоколадным чизкейком: порадуйте детей вкусняшкой

Рецепт молочного коктейля с шоколадным чизкейком

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой, вкусный и освежающий молочный коктейль в жаркий летний день станет настоящим спасением.

Фото: commons.wikimedia.org by Nonie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всё, что вам нужно, — это немного шоколадного мороженого, молока, сливочного сыра и шоколадной стружки. К тому же этот коктейль отлично насыщает. Этот напиток особенно понравится детям.

Ингредиенты

6 шариков шоколадного мороженого

1 чашка сливочного сыра

2 стакана молока

2 столовые ложки шоколадной стружки

Приготовление

Смешайте в миске сливочный сыр и одну чашку молока, взбейте миксером. Добавьте мороженое и оставшееся молоко в миксер и снова перемешайте. Разлейте по высоким бокалам. Сверху выложите шоколадное мороженое и украсьте шоколадной крошкой.