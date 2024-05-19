Резкий рост интереса к Молдавии, Японии и Южной Корее среди российских туристов в 2024 году

В 2024 году российские туристы на 59% чаще бронируют летние билеты в Молдавию и планируют провести в этой стране в среднем 3 недели. Также всё большую популярность среди нестандартных направлений приобретают Япония и Южная Корея.
Данные о зарубежных перелётах, которые совершат россияне этим летом, изучил сервис Aviasales. Япония оказалась самым быстрорастущим направлением, куда туристы забронировали на 219% больше билетов, чем в прошлом году. Средняя стоимость билета в Японию и обратно составляет 63,9 тыс. рублей. Перелёт в Молдавию стоит в среднем 60,8 тыс. рублей. В Южную Корею, которая на 1% отстаёт от Молдавии, можно отправиться в среднем за 70,4 тыс. рублей.
Спрос на билеты в Таиланд за год увеличился на 50 %, перелёт в обе стороны стоит 68 тыс. руб. На 26 % выросла популярность Испании (средний чек составил 95 тыс. руб.), на 25 % — Индонезии (82,9 тыс. руб.).
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".