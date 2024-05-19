Резкий рост интереса к Молдавии, Японии и Южной Корее среди российских туристов в 2024 году

Популярность летних туров в Молдавию среди россиян выросла на 59%

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году российские туристы на 59% чаще бронируют летние билеты в Молдавию и планируют провести в этой стране в среднем 3 недели. Также всё большую популярность среди нестандартных направлений приобретают Япония и Южная Корея.

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Данные о зарубежных перелётах, которые совершат россияне этим летом, изучил сервис Aviasales. Япония оказалась самым быстрорастущим направлением, куда туристы забронировали на 219% больше билетов, чем в прошлом году. Средняя стоимость билета в Японию и обратно составляет 63,9 тыс. рублей. Перелёт в Молдавию стоит в среднем 60,8 тыс. рублей. В Южную Корею, которая на 1% отстаёт от Молдавии, можно отправиться в среднем за 70,4 тыс. рублей.

Спрос на билеты в Таиланд за год увеличился на 50 %, перелёт в обе стороны стоит 68 тыс. руб. На 26 % выросла популярность Испании (средний чек составил 95 тыс. руб.), на 25 % — Индонезии (82,9 тыс. руб.).