Как автомобили достигли скорости 532 км/ч: история рекордов, которая удивит вас

История развития скорости автомобилей началась в 1898 году, когда первый рекорд скорости был установлен на уровне 63 км/ч. С тех пор, индустрия неустанно стремилась улучшать показатели скорости, что привело к созданию первых гоночных машин в начале 20-го века, с рекордом в 205 км/ч в 1909 году.
1930-е годы отметились рекордом 444 км/ч, установленным Малькольмом Кэмпбеллом, что являлось значительным прорывом в использовании аэродинамики и мощности двигателя. К 1960-м годам технологии турбонаддува позволили достигнуть скорости в 1 019 км/ч.
В новом тысячелетии автомобили, такие как Bugatti Veyron и Chiron, продолжили пушить границы возможного, устанавливая стандарты для гиперкаров с максимальной скоростью выше 400 км/ч. SSC Tuatara в 2020 году установила новый стандарт, достигнув 532,93 км/ч. Эта постоянно развивающаяся история скорости отражает не только технологический прогресс, но и страсть к инновациям и совершенству в автомобилестроении.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".