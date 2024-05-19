Ирина Роднина назвала катание Загитовой на Олимпиаде очень детским

Роднина об имениннице Загитовой: "Прыгала как взрослая, а каталась как ребёнок"

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отправила поздравления олимпийской чемпионке Алине Загитовой с днём рождения и рассказала о том, чем ей запомнилась спортсменка.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Роднина сказала, что хотя они не знакомы лично, Загитова запомнилась ей хорошим детским катанием на соревнованиях и качественной детской исполнительностью.

Она также вспомнила выступление Загитовой на чемпионате мира 2019 года и Олимпиаде 2018 года, оценив их как хорошие, но очень детские.

"Если говорить про её выступления, это чемпионат мира 2019 года. Тогда в первый раз увидела, что Загитова боролась. А выступление на Олимпиаде было замечательно чистое, хорошее, но очень детское. Просто на Олимпиаде хочется смотреть не юниорское катание, а взрослые соревнования", — сказала Роднина, которую цитирует Sport24.

Роднина отметила, что хоть она бы хотела видеть возвращение Загитовой к прежней спортивной форме, она считает, что это не нужно. Вместо этого она хотела бы видеть взрослые соревнования в фигурном катании. Она также заявила, что не относится к числу болельщиков и имеет более профессиональный взгляд на выступления в этом виде спорта.

Сегодня, 18 мая, Алина Загитова исполнилось 22 года. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А из Южной Кореи, женщиной-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании ("Большой шлем").